Banco Santander Totta reduziu 1.175 trabalhadores em 2021

No final de 2020, o Santander tinha 5.980 funcionários e no final de 2021 eram 4.805 trabalhadores.

Quanto ao total de agências em Portugal, reduziram-se em 79 para 348 em final de 2021.

Ainda em 2021, o Santander Totta teve 282,1 milhões de euros de custos com pessoal, menos 13% face a 2020.

O banco detido pelo grupo espanhol Santander divulgou hoje que, em 2021, obteve lucros de 298,2 milhões de euros no ano passado, mais 0,9% face a 2020.

Em 2021, o produto bancário atingiu 1.318 milhões de euros, mais 2,8% em termos homólogos, tendo a margem financeira caído 7,3% para 731,2 milhões de euros, enquanto as comissões líquidas aumentaram 14,3% para 426,6 milhões de euros.

No ano passado voltaram os grandes processos de reestruturação nos principais bancos, que passaram nomeadamente pela saída de milhares de trabalhadores, tendo ocorrido as principais reduções de pessoal no Santander Totta e no BCP.

A maior parte dos trabalhadores saíram por acordo (rescisão por mútuo acordo ou reforma antecipada), mas também houve funcionários abrangidos por despedimento coletivos.

Trabalhadores do Santander Totta têm feito várias manifestações contra os despedimentos.