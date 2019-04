Banco Standard revê crescimento da economia para 3,5% e inflação para 6,2%

Lusa03 Abr, 2019, 16:32 | Economia

"Apesar de ainda ser cedo para poder avaliar de forma mais abrangente o impacto negativo do ciclone Idai, baixámos a previsão do crescimento homólogo do PIB deste ano para 3,5% em vez de 3,7%", disse à Lusa o economista-chefe do Banco Standard, Fáusio Mussá.

Em declarações à Lusa no seguimento da divulgação do Índice PMI (Purshasing Managers` Index), que mede a capacidade financeira das empresas de manufatura, o economista vincou ainda que "a previsão de inflação média de 12 meses este ano foi aumentada para 6,2% em vez dos 5,0%", ficando alinhadas com as perspetivas do Banco de Moçambique, que antevê uma subida dos preços entre os 6 e os 7%.

"As nossas previsões atualizadas refletem um aumento dos riscos causados pelo impacto negativo do ciclone Idai, por pressões temporárias na liquidez em moeda externa e no câmbio e por eventuais pressões fiscais devido às eleições gerais que, até há pouco tempo, se mantiveram muito discretas", disse, apontando que "o Governo está a equacionar um orçamento retificativo para acomodar os impactos do ciclone".

Na divulgação da evolução do Índice PMI, que melhorou de 50 pontos para 50,4 pontos, o Standard Bank explicou que a melhoria "não registou o impacto negativo do ciclone Idai, que atingiu as províncias de Sofala e Manica", onde "as inundações deixaram centenas de milhares de pessoas desalojadas, bem como infraestruturas gravemente danificadas em toda a região, e o número de mortes continua a aumentar"

Por outro lado, "as decisões finais de investimento relativas aos projetos de gás natural da bacia do Rovuma estão previstas para breve, o que vai contribuir para um sentimento positivo e apoiar a recuperação económica", apontou o economista.

O ciclone Idai, que devastou parte da costa do sudoeste africano a 14 e 15 de março, deixou mais de 900 mortos em Moçambique, no Zimbabué e no Maláui.