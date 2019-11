Bancos cobram cada vez mais taxas

Em comissões bancárias, a banca encaixa, todos os dias, quase nove milhões de euros.



São dados divulgados pelo Jornal de Notícias, que revelam, como conta o jornalista Pedro Guilherme, que esta é uma fonte de receita cada vez mais importante para as instituições.



As taxas de juro têm estado em queda.



Os bancos viram-se assim para as comissões cobradas aos clientes.



Todos os dias, a banca recebe, por este serviço, oito milhões e 800 mil euros.