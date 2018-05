Bancos dizem que "obsessão" com malparado condiciona crédito a empresas

Lusa18 Mai, 2018, 12:59 | Economia

Na conferência "Banca& Seguros: o futuro do dinheiro", em Lisboa, o vice-presidente do BCP Miguel Maya considerou que as regras sobre malparado e a agenda apertada de redução ativos problemáticos tem um impacto negativo na concessão de crédito empresarial, uma vez que empresas que cumpriam as obrigações com os bancos, mas que tiveram necessidade de reestruturar a dívida pela situação de crise do país não podem durante um tempo ter novo crédito.

Assim, segundo o responsável, por vezes "os empresários têm razão" quando se queixam da falta de crédito dos bancos.

"Cerca de um terço dos NPE (exposições "não produtivas" em inglês, sobretudo crédito malparado) são de empresas que estão a pagar aos bancos as suas prestações, mas que reestruturaram a dívida por causa das dificuldades que país viveu e agora quando vão bater à porta dos bancos, os bancos dizem economicamente faz sentido, mas como estão marcados não podemos conceder", explicou.

Para Miguel Maya, que foi escolhido pelos maiores acionistas do BCP para suceder a Nuno Amado como presidente executivo do banco, decisão que será tomada na assembleia-geral de 30 de maio e que ainda terá de passar no crivo do Banco Central Europeu, "com esta agenda de redução apertada de NPE esses empresários não vão conseguir encontrar empréstimos na banca".

Também José João Guilherme, administrador da CGD, considerou que "esta obsessão é muito condicionante da concessão de crédito".

Ainda assim, ambos os administradores consideraram que a maioria dos empréstimos que são recusados pelos bancos a empresas deve-se à falta de condições destas na avaliação de risco feita pelas entidades de crédito.

O governador do Banco de Portugal disse hoje, na mesma conferência, que os bancos que optem pela estratégia de reduzir mais rapidamente o elevado volume de crédito malparado serão beneficiados quer na sua rentabilidade quer na perceção dos investidores face à sua situação.

"Este é o dilema com que estão confrontados os gestores dos bancos e acionistas. Ou apostam em absorver no presente o custo de aceleração de redução de ativos problemáticos ou optam pela outra solução e ficam numa situação mais constrangida em termos de crescimento e perceção de mercado", afirmou Carlos Costa, na mesma conferência, organizada pelos meios TSF e Dinheiro Vivo e pelas Iberinform Crédito y Caución e Sage.

O vice-presidente do BCP Miguel Maya considerou que o importante na redução de malparado é "ser credível", tendo considerando que é isso que o BCP "está a fazer".

"Se estamos a falar de soluções inorgânicas novas (para reduzir crédito malparado) vão perguntar do que estamos a falar e isso não sei", acrescentou.

No primeiro trimestre deste ano, o BCP reduziu o crédito malparado em 500 milhões de euros para 6,3 mil milhões de euros, segundo informação do próprio banco.

A CGD indicou também, na apresentação de resultados dos primeiros três meses, que o montante de NPL (Non Performing Loans em inglês ou crédito malparado) reduziu-se no primeiro trimestre em 592 milhões de euros desde final de 2017 e tinha 7,3 mil milhões de euros em março.