Bancos emprestaram 1,2 milhões de euros para a compra de automóvel

Os empréstimos aumentaram nos primeiros sete meses deste ano, em comparação com período idêntico do ano passado. A banca emprestou 1,2 millhões de euros para a compra de automóvel. Deste valor, 890 milhões são para a compra de viaturas usadas.