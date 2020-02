Bancos estão focados em negócios mais rentáveis mas com mais risco (Moody`s)

Na conferência anual hoje em Lisboa, Maria Cabanyes, analista do setor financeiro da agência de `rating`, considerou que os bancos portugueses estão hoje numa melhor situação, com redução do crédito malparado e ativos problemáticos e melhoria da cobertura, e espera que haja convergência com a média europeia.

Contudo, ainda persistem problemas, entre os quais a menor eficiência dos bancos portugueses (analisada pelo rácio de custos face a receitas) e as pressões sobre a rentabilidade, que os bancos têm compensado com o foco em mais negócio em segmentos mais rentáveis.

"O que vemos é em linha com outros bancos da Europa. Estão focados em segmentos de mais rentabilidade, mas de maior risco, consumo e pequenas e médias empresas", afirmou Maria Cabanyes.

Já Maria Jose Mori, analista que também acompanha o sistema financeiro, considerou ainda que os bancos portugueses estão "muito vulneráveis" às baixas taxas de juro, que são uma pressão sobre os lucros.

Analisando alguns bancos, considerou que a Caixa Geral de Depósitos e o BCP têm beneficiado dos planos de reestruturação levados a cabo.

Já o Santander Totta, referiu, é o banco com melhor desempenho na rentabilidade, destacando a integração que este fez do Banif e do Banco Popular Portugal.

Em novembro passado, a Moody`s diminuiu a perspetiva da banca portuguesa de `positiva` para `estável` devido ao abrandamento do crescimento económico no país e na zona euro.