Bancos europeus aliviam condições de crédito às empresas no 1.º trimestre - BCE

Lusa 25 Abr, 2017, 17:39 | Economia

Segundo o Inquérito sobre os Empréstimos Bancários na zona Euro, conduzido pelo BCE entre 16 e 31 de março a 139 bancos da zona euro, houve uma descida de 2% (em termos líquidos) ao nível das taxas cobradas às empresas, depois de no último trimestre do ano passado ter havido um avanço deste indicador.

O BCE informou que a principal causa para este alívio é o aumento da concorrência entre as instituições financeiras.

No mesmo inquérito, o BCE dá também conta de um recuo nos padrões do crédito à habitação concedido às famílias (-5%) no primeiro trimestre.

Porém, os bancos antecipam que no segundo trimestre haja um `endurecimento` nas condições pedidas para financiar as empresas e uma manutenção dos padrões dos créditos à habitação.

As baixas taxas de juro na zona euro impulsionaram a procura de crédito por parte dos particulares, especialmente no segmento do crédito à habitação.

Já a política de compra de dívida por parte do BCE ajudou a melhorar a posição de liquidez dos bancos, bem como as condições de financiamento no mercado, ao longo dos últimos seis meses.

O BCE conduz trimestralmente este inquérito com o intuito de acompanhar o andamento do mercado creditício.