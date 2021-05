Bancos europeus preparados para apoiar empresas e famílias -- EBF

"A Federação Bancária Europeia reafirma que os bancos europeus estão preparados para continuar a apoiar as empresas e famílias perante a crescente incerteza sobre o ritmo de recuperação da atividade económica", indicou, em comunicado a EBF.

O `board` da federação esteve hoje reunido, num encontro que contou com a presença do governador do Banco de Portugal, Mário Centeno.

Na reunião, a EBF defendeu ainda ser necessária uma evolução nas políticas públicas de resposta à crise provocada pela pandemia de covid-19.

"A hora de agir é agora. Apelamos aos legisladores para que deem os próximos passos necessários a uma recuperação económica bem-sucedida e sustentável em toda a Europa. Do lado do setor bancário, continuamos comprometidos em dar continuidade ao nosso trabalho junto das autoridades, assim como no apoio a empresas e famílias", afirmou, citada no mesmo documento, a presidente da EBF, Ana Botín.

Neste sentido, a federação defendeu a adoção de uma flexibilidade temporária para os clientes nos meses de transição até a recuperação económica avançar.

A EBF, que inclui 32 associações bancárias europeias, quer ainda uma "visão mais clara e holística do fardo suportado pelos bancos com os custos de regulação".

Por outro lado, pede um `reset` do enquadramento regulatório para que os bancos possam ser competitivos.