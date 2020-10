Bancos multilaterais pedem mais apoio para o setor privado em África

O relatório que sintetiza a resposta de mais de 70 banqueiros em 20 países sobre o apoio dado aos Estados e a resposta dos bancos de desenvolvimento multilaterais argumenta "de forma unânime que é preciso uma mudança urgente no foco da ajuda, direcionando-a para o setor privado e as empresas mais pequenas, para evitar uma crise de insolvências que ameaça ser maior e mais abrangente que as dificuldades económicas no continente sentidas até agora".

De acordo com a nota que acompanha a divulgação do relatório, "a procura por instrumentos de financiamento empresarial comercial na primeira metade de 2020 parece ter estagnado comparado com as previsões de crescimento, e os bancos restringiram os empréstimos aos clientes atuais".

Na nota, que resulta dos inquéritos feitos aos banqueiros do Banco Africano de Desenvolvimento, Banco Árabe para o Desenvolvimento Económico em África, Banco de Desenvolvimento do Oeste Africano, Câmara Internacional de Comércio e Centro Internacional de Comércio, entre outros, aponta-se ainda que o mercado financeiro está em recessão.

"No geral, de acordo com os entrevistados, o mercado contraiu-se pelo menos 10%, em média, face aos níveis de 2019 em volume de negócios", lê-se na nota enviada à Lusa, que estima que a recuperação fica adiada "para o final de 2021, na melhor das hipóteses", .

Para os bancos, o maior constrangimento nas operações em tempo de pandemia "gira à volta das incertezas relativamente ao risco e às limitações macroprudenciais para alargar o crédito para além da zona de conforto, especialmente durante uma pandemia duradoura".