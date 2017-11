Partilhar o artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos Imprimir o artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos Enviar por email o artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos Aumentar a fonte do artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos Diminuir a fonte do artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos Ouvir o artigo Bancos querem que Governo avance com medidas que permitam dedução de impostos diferidos

Tópicos:

DTA [impostos,