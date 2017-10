Bank Millennium consegue resultado líquido de 117,8ME até setembro

Lusa30 Out, 2017, 13:35 | Economia

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP diz que o resulultado `core`, com um aumento de 13,2% face ao período homólogo, foi "o principal impulsionador da melhoria" das contas do banco.

A margem financeira aumentou 12,1% e as comissões líquidas subiram 16,5%.

Entre julho e setembro, o banco com sede em Varsóvia detido em 50,1% pelo BCP, registou um resultado líquido de 187,5 milhões de zlotys (44 milhões de euros).

Este resultado representa uma subida de 8% face ao trimestre anterior e fica acima do valor estimado pelos analistas consultados pela agência financeira Bloomberg, que apontavam para um resultado líquido no trimestre entre 167 e 193 milhões de zlotys, com a média das previsões a apontar para 180,7 milhões de zlotys.

O BCP sinaliza no comunicado que o rácio de crédito com imparidades ficou estável em 4,6% e que o rácio dos empréstimos sobre os depósitos aumentou, depois de cinco trimestres em queda, para os 83%.