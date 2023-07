Bank Millennium passa de prejuízo a lucro de 77,3 milhões de euros até junho

Nos primeiros seis meses de 2021, o Bank Millennium tinha alcançado um resultado líquido negativo de 263 milhões de zlotys (-56,7 milhões de euros), regista o Millennium BCP num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Entre abril e junho deste ano, o banco polaco teve um lucro de 106 milhões de zlotys (23,7 milhões de euros), traduzindo-se no terceiro trimestre consecutivo com resultados positivos "após um período alargado de trimestres com resultados negativos".

O banco assinala que no segundo trimestre deste ano, "os resultados do Bank Millennium mantiveram-se condicionados pelos encargos relacionados com a carteira de créditos hipotecários denominados em CHF [francos suíços] que totalizaram PLN 808 milhões antes de impostos (174,5 milhões de euros) e que incluíram, a aplicação de ajustamentos mais conservadores ao modelo de provisionamento decorrentes da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia".

Já entre janeiro e junho, o resultado líquido ajustado de itens específicos aumentou 53%, de 949 milhões de zlotys (204,9 milhões de euros, sem efeito cambial) para 1.448 milhões de zlotys (312,7 milhões de euros).

Em termos homólogos, a margem financeira do Bank Millennium cresceu 21% no trimestre, enquanto as comissões diminuíram 5%.

Por sua vez, os custos operacionais diminuíram 17% face ao período entre abril e junho de 2022 e os proveitos operacionais cresceram 43% no mesmo período.

No que à qualidade dos ativos e liquidez diz respeito, o rácio de crédito com imparidade (`Stage 3`) fixou-se em 4,5%, enquanto a relação de empréstimos sobre depósitos foi de 74%.

Os rácios de capital total (TCR) e T1 do grupo situaram-se em 14,77% e 11,69%, respetivamente, acima dos requisitos regulamentares de 12,7% e 10,2%.

O número de clientes ativos em junho de 2023 era de 2,95 milhões, mais 144 mil face ao mesmo mês do ano passado, tendo os depósitos de retalho aumentado 10% em termos homólogos.

Por outro lado, os empréstimos de particulares baixaram 6% ao ano.

Entre os clientes empresariais, o Bank Millennium registou reduções homólogas em quatro componentes: créditos (-8%), depósitos (-7%), volume de negócio de `factoring` (-12%) e volume de negócio de `leasing` (-2%).