Bank Millennium reduz prejuízo para 56,6 ME até junho

Nos primeiros seis meses de 2021, o Bank Millennium tinha obtido um resultado líquido negativo de 511,6 milhões de zlotys (-112,7 milhões de euros), recorda o Millennium BCP num comunicado enviado à comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Em comunicado, o banco refere que, "excluindo itens extraordinários relacionados com créditos hipotecários denominados em moeda estrangeira, ou seja, provisões para risco legal, custos com acordos extrajudiciais com clientes e outros custos legais associados aos créditos hipotecários em CHF [francos suíços], e com distribuição linear da contribuição para o fundo de resolução do BFG (sem impacto líquido da contribuição do IPS), o lucro líquido no primeiro semestre de 2022 teria sido de 1.127,8 milhões de zlotys (243,2 milhões de euros), representando um aumento em base comparável de 106,2%".