Bankinter admite contestar em tribunal imposto extraordinário sobre a banca em Espanha

"A minha opinião sobre o imposto não mudou. Vamos ver como vai ser e o que diz o relatório do Banco Central Europeu e, em função disso, vamos decidir como proceder no banco", afirmou Maria Dolores Dancausa durante a conferência de imprensa de apresentação dos resultados do terceiro trimestre do Bankinter, que decorreu por meios telemáticos a partir de Madrid.

Embora garantindo que, "tal como no passado e no presente, no futuro" o banco vai cumprir as suas obrigações fiscais, a presidente do Bankinter deixou em aberto a possibilidade de contestar judicialmente o novo imposto: "Se entendermos que devemos tomar medidas nos tribunais, porque vimos prejudicados os nossos interesses, fá-lo-emos, porque a nossa responsabilidade como gestores e administradores é defender os interesses dos mais de 60 mil acionistas que tem o Bankinter", sustentou.

Segundo referiu, o imposto está ainda "em tramitação parlamentar", pelo que não se conhecem "os detalhes técnicos" e se mantêm "grandes incógnitas".

"Ainda não sabemos se é sobre os lucros de 2022 e 2023 ou 2023 e 2024. Enfim, ainda não sabemos muito bem o que esperar", disse, sustentando, contudo, que "é um imposto injusto, arbitrário, discriminatório e confiscatório", para o qual não foi dado "nenhuma justificação racional".

"Quanto ao argumento de que há que devolver as ajudas que se deram [à banca] no resgate na anterior crise financeira, o Bankinter nunca recebeu nada, nunca pedimos nenhuma ajuda pública. Pelo contrário, na crise financeira o que fizemos foi contribuir para esse resgate", disse.

"Portanto - acrescentou - se isto se faz para devolver as ajudas, deviam excluir os bancos que não as receberam, para ser justo. Mas não é assim".

O Governo espanhol quer aplicar aos bancos e às empresas energéticas, assim como às grandes fortunas, um imposto extraordinário e temporário, por dois anos, de forma a financiar medidas para responder à crise atual gerada pela guerra na Ucrânia e pela inflação.