Bankinter aumenta lucros em 59% nos primeiros nove meses, para 685 milhões de euros

O banco, que está presente em Portugal, atribui o resultado a uma "maior atividade comercial" e às taxas de juro mais elevadas, segundo um comunicado.

A margem de juros aumentou 53,8% nos primeiros nove meses do ano, para 1.639 milhões de euros, enquanto a margem bruta (que inclui todas as receitas) cresceu 32% e superou os 2.000 milhões de euros, incluindo 459 milhões em comissões liquidas.

O Bankinter superou nos primeiros nove meses do ano, pela primeira vez, os mil milhões de euros em resultados antes de pagar impostos (1003,6 milhões de euros, em concreto), revelou o banco no mesmo comunicado.

Em Portugal, o Bankinter teve um resultado antes do pagamento de impostos de 136 milhões de euros entre janeiro e setembro, um aumento de 154% comparando com o mesmo período de 2022.

"No caso de Portugal, a boa evolução do negócio é muito assinalável em todas as rubricas da sua conta de resultados", destacou o Bankinter, no comunicado divulgado hoje, segundo o qual os resultados e indicadores no mercado português são genericamente melhores do que no conjunto do grupo.

Em Portugal, a margem de juros cresceu 109% e a margem bruta aumentou 73%.

No caso do crédito, o Bankinter revelou que, no total do grupo, "a menor atividade atual do mercado imobiliário e a consequente menor atividade hipotecária, motivadas pela subida das taxas de juro", traduziram-se numa diminuição da concessão de novos empréstimos para habitação, que ascenderam a 4.300 milhões de euros entre janeiro e setembro, menos 17% do que em 2022.

Quanto ao rácio de morosidade (atrasos ou não pagamento das prestações dos empréstimos) no grupo Bankinter situou-se em 2,2%, o que está nove pontos base acima do que acontecia há um ano, mas ainda abaixo da média de 3,5% no setor em Espanha em julho.

O total de crédito à habitação concedido pelo grupo Bankinter no final de setembro era de 34.500 milhões de euros, mais 3,2% do que um ano antes.

A carteira de crédito global do grupo era de 74.879,2 milhões de euros, mais 2,8% do que no mesmo mês de 2022, com o crescimento em Espanha a ser inferior, de 0,7%.

Já em Portugal, a carteira de crédito ascendia a 8.700 milhões de euros no final de setembro, um aumento de 13% em relação a 2022, e o rácio de morosidade era de 1,3%.

O crédito concedido pelo Bankinter em Portugal a privados era de 6.100 milhões de euros, sendo o restante empréstimos a empresas.

Os ativos totais do grupo Bankinter eram em 30 de setembro de 108.362,7 milhões de euros.

O grupo Bankinter teve lucros líquidos globais de 560,2 milhões de euros em 2022, mais 28,1% do que em 2021.

Em Portugal, o banco teve resultados antes de contabilizados os impostos (não líquidos) de 78 milhões de euros no ano passado, mais 54% do que em 2021.