Banqueiros esperam descida das taxas de juro moçambicanas este ano

Lusa03 Jul, 2019, 17:44 | Economia

"As taxas de juro vão descer ainda mais, houve um atraso no processo em curso de descida das taxas de juro por causa dos efeitos do ciclone Idia, e o banco central tem tido uma postura cautelosa para controlar a inflação", disse o presidente executivo do Millennium BIM durante um debate no Fórum Económico Portugal-Moçambique, que decorreu hoje em Lisba.

"O Idai veio criar expectativas de inversão da redução da inflação no segundo semestre e por isso o banco central ficou mais cauteloso e nos primeiros cinco meses não reduziu as taxas de juro", disse o banqueiro, reconhecendo que "houve um pico de inflação, mas foi só um pico e na Beira".

A inflação, previu, "vai manter-se até abaixo das perspetivas iniciais, e o banco central por causa disso já baixou há três semanas mais 1% no nível das taxas de juro, sendo previsível mais descidas significativas nos próximos semestres", comentou o banqueiro, quando questionado pelo moderador sobre a razão de as taxas de juro serem tão altas em Moçambique.

"Há 30 anos as taxas de juro em Portugal para o crédito à habitação eram de 28%, não era um equilíbrio perfeito mas era um ambiente em que se podia existir", acrescentou o presidente do Banco Comercial e de Investimentos (BCI), alertando que as empresas devem apostar em investimento com uma parte de capital próprio e não dependerem apenas de financiamento externo.

"Para as empresas que pensarem em financiar por completo a sua atividade com capitais alheios, Moçambique acaba por ser um país difícil, mas mandam as boas regras que o custo do financiamento seja mais baixo que o lucro esperado", acrescentou o banqueiro.

"É possível com as taxas de juro atuais ter projetos equilibrados entre capitais próprios e alheios, é possível e a tendência é claramente de descida das taxas de juro", concluiu.

Os dois banqueiros mostraram-se ainda muito otimistas sobre o futuro económico do país, destacando as previsões de crescimento económico perto de 10% a partir do momento em que os projetos do gás natural liquefeito entrarem em funcionamento.

A taxa de juro de referência do sistema financeiro de Moçambique (`prime rate`) vai descer este mês pela primeira desde fevereiro, de 19,5% para 19,3%, segundo a Associação Moçambicana de Bancos e o banco central.

O valor a vigorar em julho cai em linha com a decisão do Banco de Moçambique anunciada no dia 19 de junho de baixar a taxa de política monetária (taxa MIMO, um do componente da `prime rate`).

Desde que foi criada, a taxa de referência nunca subiu e já caiu 8,45 pontos percentuais.

O Millennium BIM tem como acionista maioritário o banco português Millennium BCP e o BCI é propriedade da Caixa Geral de Depósitos e do BPI.