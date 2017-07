Barclays regista prejuízo de 1,35 mil milhões no primeiro semestre

Lusa 28 Jul, 2017, 11:36 | Economia

O banco britânico reportou uma perda de 1,1 mil milhões de libras com a venda de 33% do Barclays Africa Group a que se adiciona um valor de 1,1 mil milhões de libras devido a depreciação suplementar, refere em comunicado.

O Barclays, com a alienação do negócio em África, vai agora concentrar-se no mercado britânico e norte-americano.

O banco, ao apresentar os resultados semestrais, disse também que destinou 700 milhões de libras (781 milhões de euros) para acudir às indemnizações resultantes de más práticas comerciais com a venda de produtos financeiro, o que aumentou os seus custos operacionais na primeira metade deste ano.

O Barclays registou, não obstante, a alienação do negócio em África e a canalização da verba para fazer frente às más práticas comerciais no passado, entre janeiro e junho, um resultado bruto de 2.341 milhões de libras (2.615 milhões de euros), ou seja, mais 13% comparativamente a igual período do ano passado.

As receitas totais do banco foram, no período em análise, de 10.881 milhões de libras (12.100 milhões de euros), o que corresponde a uma quebra homóloga.