Bares e discotecas sim, mas apenas como cafés ou pastelarias

Os bares e as discotecas vão poder funcionar mas apenas como cafés ou pastelarias. A medida foi aprovada em conselho de ministros e tem as seguintes regras: na Área Metropolitana de Lisboa, que passa a situação de contingência, os bares e discotecas podem estar abertos até às 20 horas. No resto do país, onde vigora a situação de alerta, podem funcionar até à uma da manhã, mas sem direito a pista de dança.