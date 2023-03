Barómetro da DECO. Trezentas mil famílias vivem na pobreza

A DECO avaliou o nível de vida com base na facilidade com que as famílias portuguesas têm ou não em fazer face a seis grandes conjuntos de despesas: habitação, saúde, alimentação, educação, mobilidade e tempos livres.Para a generalidade dos portugueses, a habitação, saúde e alimentação são as áreas que ocupam lugares cimeiros em termos de qualidade de vida, revela o barómetro da DECO Proteste lançado esta quarta-feira, quando se assinala o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor.A DECO analisou também o preço dos alimentos e revela que, em fevereiro de 2022, o cabaz alimentar custava 185 euros e no mesmo mês deste ano chega aos 222 euros: mais 20 por cento.As principais parcelas que geram constrangimentos na gestão orçamental dos consumidores dizem respeito às despesas com o carro – combustíveis, manutenção e seguros (67 por cento), alimentação – carne, peixe e alternativas vegetarianas (59 por cento), férias grandes – viagens e estadias (57 por cento), cuidados dentários (55 por cento) e manutenção da casa – obras, remodelações (54 por cento).Entre as famílias monoparentais, 32 por cento vivem na pobreza e, para cerca de 60 por cento, é difícil pagar a compra do supermercado.Cerca de 60 por cento dos casais jovens sem filhos admite dificuldades em pagar a casa, enquanto nas famílias com quatro elementos essa percentagem é de 48 por cento e para as pessoas que vivem sozinhas de 40 por cento.Já a educação é o que mais pesa nos orçamentos de 73 por cento das famílias monoparentais, para 41 por cento dos casais reformados a maior dificuldade vai para os encargos com a saúde.

Roteiro para as famílias sobreviverem à crise

A Defesa do Consumidor lançou esta quarta-feira um roteiro com 18 soluções para ajudar os consumidores em tempos de crise.Uma das sugestões passa pela criação de um observatório que possa fiscalizar a evolução dos preços dos bens e as práticas comerciais. AOutra das apostas passa pelo reforço da oferta de produtos de marca própria e nacionais, com enfoque especial num cabaz de bens essenciais.que permitam garantir equilíbrio e uma maior oferta no mercado, a criação de “programas inclusivos” e adaptados às necessidades de todos os consumidores, que incluam o arrendamento e a aquisição de habitação própria e permanente, e menos burocracia no apoio ao desempenho energético habitacional.. Ana Sofia Ferreira revelou à RTP que os apoios são inexistentes, ou não são eficazes. E dá o exemplo da habitação onde “é necessário que esses apoios não sejam burocráticos, tenham tantos requisitos e exceções”.Na área da mobilidade, a DECO defende o direito ao reembolso por parte de titulares de passes em caso de greve, a criação de uma tarifa social para os transportes públicos coletivos e a isenção de IVA no transporte ferroviário, incluindo no suplemento de bagagem pelo transporte de bicicletas e trotinetes.Além da redução para seis por cento no IVA de todas as componentes da fatura de eletricidade e gás natural, a Deco propõe a reavaliação dos critérios da tarifa social, tendo em consideração o atual contexto da inflação e o alargamento dos beneficiários relativamente ao gás natural, assim como a simplificação e apoio à mudança de comercializador.Na área das comunicações eletrónicas, a DECO sugere a disponibilização, por parte de todos os operadores, de um pacote económico de serviços que inclua telefone (fixo e móvel), internet e TV (número reduzido de canais, mas de oferta variada), a preços reduzidos e sem contrapartidas.No, Ana Sofia Ferreira explicou todos os pontos deste roteiro para as famílias.No roteiro para sobreviver à crise elaborado pela DECO, há ainda sugestões como a aplicação obrigatória da tarifa social por todas as entidades gestoras de abastecimento, saneamento e resíduos e a aplicação de tarifas de resíduos que premeiem quem separe para reciclar.

Com as soluções apresentadas neste roteiro, a DECO diz acreditar que as famílias “conseguirão ultrapassar a crise, assegurando a salvaguarda dos seus direitos e interesses por todos os setores da economia nacional”.