Barragem do Pisão. Um projeto transformador no Alto Alentejo

O contrato de investimento foi assinado esta manhã. São 120 milhões de euros, já aprovados pela Comissão Europeia, e que vão ser retirados do Plano de Recuperação e Resiliência.



António Costa diz que este projeto da barragem do Pisão também espelha a importância do PRR para o futuro do país.