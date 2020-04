Barragem na Guiné-Conacri prejuda subsistência de 16.000 pessoas (ONG)

O relatório "Estamos a Deixar Tudo Para Trás: O Impacto da Barragem Souapiti da Guiné-Conacri nas Comunidades Deslocadas, do investigador sénior da divisão africana da HRW Jim Wormington, aborda as consequências desta infraestrutura com capacidade de produção estimada em 450 megawatts e que integra a iniciativa chinesa "Uma Faixa, Uma Rota".

"Prevista para iniciar operações em setembro de 2020, é a mais avançada de vários projetos hidroelétricos planeados pelo Governo do Presidente Alpha Conde" para "aumentar significativamente o acesso à energia num país onde apenas uma fração da população tem um acesso fiável à eletricidade", refere-se no relatório.

No documento, que resulta de mais de 90 entrevistas a residentes das localidades afetadas, empresários e líderes governamentais, adverte-se que este projeto tem um custo humano.

"O reservatório da barragem vai acabar por deslocar cerca de 16.000 pessoas de 101 aldeias e lugarejos. O Governo da Guiné-Conacri transferiu 51 aldeias até ao final de 2019 e disse ter planeado os restantes repovoamentos no espaço de um ano", alerta.

De acordo com o relatório, "forçadas a sair as suas casas e terrenos agrícolas ancestrais, e com muitas das suas terras em breve inundadas, as comunidades deslocadas estão a lutar para alimentar as suas famílias, recuperarem as suas formas de subsistência e viver com dignidade".

Segundo a HRW, os residentes deslocados foram transferidos para casas de betão em terrenos cedidos por outras aldeias, mas até agora "não obtiveram os títulos legais para as suas terras, criando um risco para futuros conflitos fundiários entre as famílias deslocadas e as comunidades acolhedoras".

Da mesma forma, a reserva da barragem "irá, eventualmente, submergir 253 quilómetros quadrados de terra, incluindo uns estimados 42 quilómetros quadrados de plantações e mais de 550.000 árvores de fruto".

A organização afirma ter recolhido testemunhos de dezenas de deslocados que apontam dificuldades em encontrar alimentos para as suas famílias.

"As pessoas estão esfomeadas. Às vezes não como para que os meus filhos o possam fazer", afirma uma mulher da aldeia de Tahiré Centre, em 2019.

A falta de meios de subsistência estabelecidos está também a condicionar a vida dos deslocados, que se vêm obrigados a vender os seus bens para conseguirem comprar comida nos mercados locais.

"Sem os campos, vamos vendendo o nosso gado para fazer face às despesas", diz um pastor e agricultor local, citado no relatório.

A HRW contactou também a agência do Governo responsável pela transferência das populações afetadas, a Agência Souapiti, que admite que estas deslocações "ameaçam a sustentabilidade das comunidades".

A Agência Souapiti refere que não assegura terrenos agrícolas para os residentes deslocados, mas que "vai ajudá-los para que pratiquem uma agricultura mais intensiva nas suas terras restantes e encontrem novas fontes de rendimento, como as pescas ou a pastorícia".

Os residentes deslocados afirmam que não receberam qualquer apoio do género.

"Não estamos a pedir algo extraordinário. Arranjem terras para que possamos continuar as nossas atividades, terrenos para criação animal. Respeitem as promessas feitas", referiu o presidente do distrito de Tahiré, que inclui várias das aldeias deslocadas em junho de 2019.

A HRW apela à Agência Souapiti para que forneça apoio de transição imediato às pessoas deslocadas, aumente o acesso à informação sobre as transferências, negoceie a documentação dos deslocados de uma forma justa, conceda uma compensação justa em relação a terrenos, plantações e outros bens, assim como a restauração dos meios de subsistência existentes antes da deslocação forçada das populações.

Ao Governo de Alpha Condé, a organização não-governamental pede, entre outras, que este assegure o respeito pelas normas internacionais e que aprove legislação para a compensação dos afetados pela construção de infraestruturas de grande escala.

A HRW pede também que o Governo chinês conduza uma "audição transparente" do projeto da barragem e do processo de transferência das populações.

Da mesma forma, a organização pede que os doadores internacionais forneçam assistência financeira a grupos da sociedade civil e não governamentais para que permitam o seu apoio junto das comunidades afetadas.

A China Internacional Water and Electric e a China Three Gorges Corporation, responsáveis pela execução do projeto, são interpeladas para assegurarem que todos os futuros projetos hidroelétricos comportam análises ao potencial risco e impacto para as populações.