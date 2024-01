Barragens. Autoridade Tributária garante que ainda vai a tempo de cobrar IMI de 2019

Mas a diretora-geral Helena Borges afirmou na noite de quinta-feira, no Parlamento, que essa informação não corresponde à verdade e que ainda é possível avançar para a liquidação desse imposto.De acordo com Helena Borges, até ao momento, de mais de 160 barragens, 83 foram avaliadas pela Autoridade Tributária, em apenas 32 o imposto foi liquidado, números que tinham sido avançados no Parlamento pelo secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que, em fevereiro, emitiu um despacho a obrigar o Fisco a avaliar e a inscrever nas matrizes todos os equipamentos das barragens sujeitos a cobrança.Helena Borges pede tempo.António Preto, um dos representantes, diz não ter ficado satisfeito com as explicações mas aponta também à EDP.