Barreiro vai ter primeira central de depósito e transformação de bivalves do país

Lusa 30 Jun, 2017, 16:25 | Economia

A infraestrutura, que deverá estar criada no prazo máximo de um ano, tem como objetivo regular a apanha de amêijoa-japonesa no estuário do rio Tejo e a sua comercialização em condições de salubridade adequadas.

"É crucial para o estuário do Tejo e para a comunidade de apanhadores, vasta, em que só uma parte tem licenças, e com bivalves com níveis elevados de contaminação. Esta será a primeira unidade em Portugal que pode transformar os bivalves para serem consumidos pelas pessoas e vai permitir também que a comunidade de apanhadores seja alargada", afirmou a ministra.

Hoje, no Barreiro (distrito de Setúbal), foi assinado um protocolo de colaboração para a construção da infraestrutura entre a Câmara Municipal do Barreiro, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, a Direção-geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, a Administração do Porto de Lisboa e a Docapesca.

Um pouco por todos os concelhos do estuário do Tejo é possível ver diariamente milhares de pessoas que se dedicam à apanha de amêijoa-japonesa, sendo para muitos o seu único meio de subsistência.

Ana Paula Vitorino salientou a necessidade de acompanhamento e monitorização das águas e dos bivalves, elogiando a participação da autarquia do Barreiro no projeto, que vai ser alvo de uma candidatura ao programa Mar 2020.

"É um investimento grande, que se estima entre os 1,2 e 1,4 milhões de euros, e são esperados de comparticipação 75%. Os restantes serão de organismos da administração central", frisou.

A ministra do Mar defendeu ainda que esta infraestrutura é algo que já deveria existir e quer ver os prazos cumpridos, referindo que um ano "é tempo suficiente".

"Vai ser já publicado hoje o anúncio para a candidatura a este projeto e também está feito o caderno de encargos para a obra. Este protocolo não é para pensar o que se vai fazer, já estão dados todos os passos", explicou.

Ana Paula Vitorino visitou depois o local onde se vai situar o equipamento, na zona do Lavradio, junto ao rio Tejo, e aproveitou para comentar a localização do novo terminal de contentores do Barreiro.

"Está a ser reavaliada a configuração do terminal, que esteve em consulta pública, e vai ser criado um grupo de trabalho para acompanhar essa reavaliação. Vamos acompanhar de perto, vão ser nomeados os responsáveis e aconselho a que a representação neste grupo seja ao mais alto nível", afirmou, manifestando o desejo de que a obra possa avançar.