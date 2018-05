Partilhar o artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014 Imprimir o artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014 Enviar por email o artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014 Aumentar a fonte do artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014 Diminuir a fonte do artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014 Ouvir o artigo Barril Brent sobe 1,02% e fecha sessão nos 79,22 dólares, com níveis de 2014

Tópicos:

Brent,