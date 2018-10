Barril de Brent abre acima dos 83 dólares, o preço mais alto desde 2014

Lusa01 Out, 2018, 07:54 | Economia

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, abriu em alta a valer 83,26 dólares, mais 0,69% do que no fecho da sessão de sexta-feira e o valor mais alto desde 10 de novembro de 2014.

Na sexta-feira, o preço do barril de petróleo Brent encerrou em alta de 1,18%, para os 82,69 dólares.

O Brent continua em alta num ambiente volátil devido ao medo dos investidores de escassez de oferta global devido a tensões internacionais.

O mercado teme uma queda no fornecimento de petróleo bruto quando as sanções dos Estados Unidos contra o Irão entrarem em vigor, em 04 de novembro, numa altura em que a produção dos EUA também diminuiu devido a problemas de infraestrutura.

A recusa da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e da Rússia em aumentar as suas quotas de produção para reduzir os preços, apesar das pressões de Washington, continua.