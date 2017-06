Entrevistado na Antena 1, o ministro das Finanças indicou que em 2018 não haverá revisão de salários dos trabalhadores do Estado. A aposta é no descongelamento faseado de carreiras.

A iniciativa “Meias com Ciência” conta, neste Dia Mundial da Criança, com a presença de meio milhar de crianças do 1.º ciclo do Ensino Básico do norte do país.