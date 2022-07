Barril de Brent negoceia abaixo de 100 dólares

Às 16:00 (hora de Lisboa), o barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em setembro, perdia 3% para 99,69 dólares, abaixo da barreira simbólica dos 100 dólares pela primeira vez desde abril.

O barril de West Texas Intermediate (WTI) norte-americano, para entrega em agosto, recuava 3,18% para 96,34 dólares, também o nível mais baixo desde abril.

Na terça-feira tanto o WTI como o Brent registaram a maior descida diária desde março.

"Os preços do Brent registaram o terceiro maior declínio absoluto desde que o contrato de futuros começou a ser negociado em 1988", afirmam os analistas do UBS, com o Brent a encerrar com uma queda de 9,45% depois de chegar a descer perto de 11%.

"Os receios de uma recessão provavelmente levaram alguns investidores a saírem do mercado petrolífero", segundo os mesmos analistas.

"Além do pessimismo crescente sobre o futuro da economia, os preços do petróleo foram também afetados pelo reforço do dólar", segundo Stephen Brennock, de PVM Energy. A valorização acentuada do dólar penaliza o poder de compra dos investidores que utilizam outras divisas.