Barril de Brent supera 80 dólares com aproximação de furacão da costa dos EUA

Lusa12 Set, 2018, 17:01 | Economia

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, negociava às 15:40 (hora de Lisboa) a 80,06 dólares, aproximando-se de 80,50 dólares, o nível mais elevado desde 2014.

No mercado de Nova Iorque, o preço do barril de petróleo do Texas (WTI) para entrega em outubro também seguia em alta e negociava a 70,20 dólares.

Florence, um furacão de categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, composta por cinco níveis, ameaça com ventos fortes e chuvas torrenciais uma extensa parte da costa leste norte-americana, em particular os estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul.

O possível impacto do furação em infraestruturas petrolíferas e no consumo energético da região tem motivado um aumento do preço do crude nas últimas horas, segundo analistas citados pela agência EFE.

Desde a abertura na segunda-feira (77,57 dólares), a cotação do Brent aumentou 3,21% no mercado de Londres.