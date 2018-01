Barril de petróleo Brent valoriza 0,22% e fecha o dia em 56,50 euros

Lusa04 Jan, 2018, 21:54 | Economia

O crude do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão de hoje no ICE com uma subida de 0,15 dólares (0,12 euros) na última negociação, a qual acabou em 67,84 dólares (56,38 euros).

O preço do petróleo nos últimos dias foi impulsionado pelas manifestações de protesto contra a corrupção e as precárias condições de vida no Irão, que ocorreram desde o último fim de semana de 2017 e provocaram mais de duas dezenas de mortos, impulsiona

O aumento do preço do petróleo corresponde à resposta dos países produtores do Médio Oriente à agitação política e social no Irão.

A perspetiva dos analistas de uma diminuição nos `stocks` de crude norte-americano ajudou também a manter em alta o preço do Brent.