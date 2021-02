Bastonário da Ordem dos Economistas considera apoios insuficientes

Em entrevista à Antena 1, Rui Leão Martinho também admite que seria difícil ir mais longe nestes apoios, tendo em conta o contexto de dificuldades vivido no país, ainda antes da chegada da Covid-19.Nesta entrevista, o Bastonário da Ordem dos Economistas afirma que Portugal se refugiu demasiado no sector do Turismo, e que isso está à vista e assim vai continuar, pelo menos, até ao final do ano.Quanto ao Plano de Recuperação e Resiliência, que o primeiro-ministro classificou como a vitamina para ajudar o país a sair da crise, Rui Leão Martinho destaca o papel das empresas para ajudar a relançar a economia.