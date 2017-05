BCE afasta riscos de bolha imobiliária mas quer "vigilância apertada"

Lusa 24 Mai, 2017, 17:05 | Economia

Numa conferência sobre a Estabilidade Financeira organizada pelo Banco de Espanha, Draghi explicou que "o crescimento positivo do valor de mercado no setor imobiliário ajuda ao crescimento do crédito, e ao mesmo tempo contribui para aumentar o valor no setor".

Para o responsável pela política monetária da Zona Euro "é necessário" manter "uma vigilância apertada" sobre os riscos nos empréstimos concedidos pelos bancos e o seu impacto na rentabilidade das instituições financeiras e nos investimentos institucionais.

"O ambiente macroeconómico está a melhorar", concluiu Draghi, acrescentando que as medidas de política monetária tomadas nos últimos anos provaram ser eficazes ao terem sustentado a recuperação económica.

As medidas tomadas foram possíveis porque, segundo ele, o sistema financeiro está mais resiliente do que no passado, e com bancos mais fortes e maior supervisão tornou-se possível a existência de um período maior de taxas de juro mais baixas sem que haja um risco no crescimento da estabilidade financeira.

"Ainda há muito por fazer, mas o caminho da estabilidade financeira está mais seguro", terminou Mario Draghi.