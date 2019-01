Partilhar o artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto Imprimir o artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto Enviar por email o artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto Aumentar a fonte do artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto Diminuir a fonte do artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto Ouvir o artigo BCE aponta dados económicos da zona euro "mais fracos" do que o previsto