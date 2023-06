No entender do economista Pedro Brinca, está-se perto de um equilíbrio entre salários e inflação, o que dificulta a ação do Banco Central Europeu.

Para economista, o ideal seria haver apoios cirúrgicos e não generalizados embora reconheça que para quem ganha o salário mínimo o dinheiro disponível para fazer face a despesas é insuficiente.





A solução é introduzir medidas estruturais capazes de gerar mais riqueza.