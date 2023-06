BCE carimba oitavo aumento consecutivo das taxas de juro

O BCE acaba de decidir mais um aumento das taxas de juro - uma subida é de 25 pontos base, tal como aconteceu no início do mês passado. É já o oitavo aumento consecutivo, com a principal taxa a subir para 3,5 por cento.

Os analistas acreditam que este ciclo só deve parar quando houver sinais de alívio da inflação.

A taxa de juro das principais operações de refinanciamento subiu para 4 por cento, a taxa de facilidade de depósito passou para 3,50 por cento e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez subiu para 4,25 por cento.









O BCE começou a subir as suas taxas de juro em julho do ano passado, tendo aprovado anteriormente vários aumentos de 50 e de 75 pontos base, que totalizavam até hoje 375 pontos base.Christine Lagarde explicou, em conferência de imprensa, que o BCE decidiu "aumentar as três principais taxas de juro", com o objetivo de garantir que a inflação volte aos 2 por cento, "atempadamente".

Economia a crescer 0,9% e inflação em 5,4% este ano

O BCE está ligeiramente mais pessimista para este ano e o próximo, prevendo um crescimento da zona euro de 0,9 por cento e uma taxa de inflação de 5,4 por cento em 2023, foi hoje divulgado após a reunião do Conselho de Governadores.



Em comunicado, o Banco Central Europeu (BCE) explica que o aumento decidido hoje das taxas de juro em 25 pontos base reflete as projeções macroeconómicas.



Os especialistas do Eurosistema reduziram ligeiramente as suas projeções para o crescimento económico deste ano e do próximo, projetando agora que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 0,9 por cento em 2023, 1,5 por cento em 2024 e 1,6 por cento em 2025. Anteriormente, os técnicos do BCE previam um crescimento de 1 por cento este ano e de 1,6 por cento em 2024 e 2025.



O BCE está também ligeiramente mais pessimista sobre a inflação, prevendo que a inflação subjacente deverá situar-se em média em 5,4 por cento em 2023, 3 por cento em 2024 e 2,2 por cento em 2025.



Nas anteriores previsões apontava para uma taxa de inflação de 5,3 por cento em 2023, de 2,9 por cento em 2024 e de 2,1 por cento em 2025.



"Os indicadores das pressões subjacentes sobre os preços permanecem fortes, embora alguns evidenciem sinais preliminares de abrandamento", pode ler-se no comunicado.



Os especialistas do Eurosistema "reviram em alta as suas projeções para a inflação excluindo preços dos produtos energéticos e dos produtos alimentares, especialmente no que toca ao presente ano e ao próximo, devido a anteriores surpresas em sentido ascendente e às implicações da robustez do mercado de trabalho para o ritmo de desinflação".



Consideram agora que a inflação atingirá 5,1 por cento em 2023, descendo depois para 3,0% em 2024 e 2,3 por cento em 2025, indica o BCE.