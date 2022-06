BCE decidiu manter as taxas de juro de referência

Na reunião de hoje anunciou ainda que vai acabar com as compras líquidas de dívida pública e privada já a partir de 1 de julho.



Este mecanismo tem sido decisivo para manter em níveis historicamente baixos os juros da dívida pública dos diversos países da Zona Euro, entre eles Portugal.



Com o fim do programa, o BCE deverá subir os juros de referência, após vários anos a zero, para tentar controlar a inflação.



O BCE reviu também em baixa as previsões de crescimento para a Zona Euro.