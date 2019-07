BCE deixa taxas de juro inalteradas mas admite nova descida

Lusa25 Jul, 2019, 13:26 | Economia

No comunicado divulgado após a reunião de política monetária realizada hoje em Frankfurt, a instituição assinala esperar que as taxas se mantenham nos níveis atuais ou em níveis "mais baixos" durante a primeira metade de 2020 ou enquanto for necessário para assegurar uma convergência da inflação, o que pode indiciar um futuro corte nas taxas.

Por agora, a taxa de juro aplicada às principais operações de refinanciamento mantém-se em zero, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez fica em 0,25% e a taxa de facilidade permante de depósito continua negativa, em -0,40%.