BCE deixa taxas de juro inalteradas

Lusa07 Set, 2017, 14:17 | Economia

Em comunicado, o BCE indicou que a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez se mantém em 0,25% e a taxa de juro de depósitos permanece em -0,40%."O Conselho do BCE espera que as taxas de juro diretoras do BCE permaneçam nos níveis atuais durante um período alargado e muito para além do horizonte das compras líquidas de ativos", refere o comunicado divulgado após uma reunião de política monetária da instituição liderada por Mario Draghi.As taxas permanecem em mínimos históricos desde março de 2016.Quanto às medidas de política monetária não convencionais, o banco central afirmou que mantém o seu programa de compra de ativos ao ritmo mensal de 60 mil milhões de euros até ao final de dezembro de 2017, ou até mais tarde, se necessário.O BCE continuou a dizer-se "preparado para aumentar o volume ou a duração do programa" se as condições piorarem ou se a inflação não tiver a evolução desejada. O objetivo é que fique próxima, mas ligeiramente abaixo de 2%.