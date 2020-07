BCE diz que bancos temem fim das ajudas a famílias e empresas

A Presidente do Banco Central Europeu reconhece que os bancos estão a ser mais exigentes para conceder empréstimos. Christine Lagarde diz que as instituições de crédito temem o que poderá acontecer depois do fim das medidas adotadas para lidar com a crise da pandemia, como é o caso das moratórias.