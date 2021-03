BCE espera aumento significativo do ritmo de compras e mantém juros

No comunicado emitido após reunião do Conselho de Governadores, o BCE refere que, com base "numa avaliação conjunta das condições de financiamento e das perspetivas de inflação", é esperado que "as compras no âmbito do PEPP [programa de compras de emergência pandémica] no próximo trimestre sejam conduzidas a um ritmo significativamente superior do que durante os primeiros meses deste ano".

As taxas de juro das principais operações de refinanciamento, do instrumento de cedência marginal e de depósitos também se mantêm-se em 0,00%, 0,25% e -0,50%, respetivamente.