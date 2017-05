BCE já autorizou administradores do BCP escolhidos pela Fosun

Lusa 08 Mai, 2017, 18:31 | Economia

"Acabamos de receber autorização por parte do BCE para dois administradores que entraram, na sequência do investimento da Fosun no capital do banco", disse Nuno Amado, em Lisboa, no início da conferência de imprensa de apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre do ano, quando o banco teve lucros de 50,1 milhões de euros.

A ratificação destes administradores - LinJiang Xu como não executivo e João Nuno Palma (ex- administrador financeiro da Caixa Geral de Depósitos) como executivo - deverá ser agora feita na assembleia-geral anual do banco, prevista para 10 de maio, encontro que servirá ainda para os acionistas deliberarem sobre as contas do banco e a proposta de aplicação de resultados.

No final de 2016, o principal acionista do BCP era o grupo chinês Fosun com 16,67%, seguido da petrolífera Sonangol com 14,87%. Já o grupo EDP tem 2,15% do capital social.