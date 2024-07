BCE mantém em aberto o que fará em setembro quanto às taxas de juro

"A questão do que faremos em setembro está em aberto e estamos determinados a agir com base nos dados que recebermos", afirmou Lagarde, na conferência de imprensa que se seguiu à reunião de política monetária realizada hoje, na qual foi decidido manter as três taxas de juro diretoras nos níveis atuais.

A taxa das principais operações de refinanciamento mantém-se em 4,25%, a taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez permanece em 4,50% e a de facilidade permanente de depósito em 3,75%.

No comunicado divulgado após a reunião, o BCE sublinhou que vai manter as taxas de juro "em níveis suficientemente restritivos enquanto for necessário" para "assegurar o retorno atempado da inflação ao seu objetivo de médio prazo de 2%".

Segundo o comunicado, o Conselho do BCE "continuará a seguir uma abordagem dependente dos dados e reunião a reunião".

A decisão de manter as taxas de juro já era esperada, com os analistas a anteciparem uma nova descida das taxas de juro apenas na reunião de setembro.