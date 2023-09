BCE nomeia alemã Claudia Buch para substituir Enria na supervisão da zona euro

Em comunicado, o BCE adianta que nomeou hoje a atual vice-presidente do Bundesbank Claudia Buch para o cargo não renovável de cinco anos de presidente do Conselho de Supervisão, após consulta do mesmo.

"A votação no Conselho do BCE foi realizada por escrutínio secreto e a maioria pronunciou-se a favor de Claudia Buch", detalha.

A Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários (ECON) do Parlamento Europeu irá agora convidar Claudia Buch para uma audição pública.

A nomeação fica ainda sujeita à aprovação pelo Parlamento Europeu e confirmação pelo Conselho da União Europeia, para que a sucessora de Andrea Enria inicie funções em 01 de janeiro de 2024.

O Conselho de Supervisão do BCE é constituído por um presidente (nomeado por um período de cinco anos, não renovável), um vice presidente (selecionado de entre os membros da Comissão Executiva do BCE), quatro representantes do BCE e representantes das autoridades de supervisão nacionais.

Este Conselho reúne de três em três semanas para debater, planear e executar as atribuições do BCE em matéria de supervisão.