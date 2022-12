BCE poderá desacelerar subida das taxas de juro

Desde julho, o BCE tem seguido uma linha de ajustamento monetário sem precedentes, aumentando as suas taxas em dois pontos percentuais no total, para tentar conter a subida dos preços, impulsionada pelos custos da energia, que dispararam depois de ter começado a guerra na Ucrânia.A reunião de hoje do Conselho do BCE deverá marcar o fim da "primeira fase de normalização" da política monetária após vários anos de taxas excecionalmente baixas, segundo o governador do Banco de França, François Villeroy de Galhau.A inflação na zona euro recuou um pouco em novembro, para 10% contra 10,6% no mês anterior, graças a uma moderação dos preços da energia.Num cenário de um aumento de 50 pontos base nas taxas de juro, que é apontado pela maioria dos economistas como provável hoje, a taxa de facilidade de depósitos, que serve de referência, passaria para 2%.No entanto, alguns "falcões" do Conselho do BCE não escondem que são favoráveis a um novo aumento de 75 pontos base.