BCE prepara-se para anunciar nova subida das taxas de juro

Foto: REUTERS/Dado Ruvic

Com a crise no Credit Suisse, chegou a pensar-se que o aumento da taxa de referência ficaria congelado. Mas os analistas esperam agora que o Banco Central Europeu avance mesmo com uma subida que pode ir dos 25 aos 50 pontos base.