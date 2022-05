BCE prepara subida das taxas de juro de referência

Christine Lagarde disse que a subida "pode ocorrer algum tempo depois do fim do programa de compra de ativos", que termina no início do terceiro trimestre.



A presidente do BCE acrescentou que ainda não foi definida precisamente a noção de "algum tempo", mas isso pode significar um período de apenas algumas semanas.



Muitos governadores de bancos centrais de países do euro têm defendido uma subida de juros, para fazer frente ao acelerar da inflação.



Até agora, o BCE defendeu que a inflação é um fenómeno temporário, mas parece estar a mudar de opinião.