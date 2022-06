BCE prevê "inflação indesejavelmente alta" e recuperação pelo turismo na zona euro

Numa audição na comissão de Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu sobre as consequências da guerra na Ucrânia e inflação recorde na zona euro, em Bruxelas, Christine Lagarde lembrou que as projeções mais recentes do BCE sobre a inflação "foram revistas em significativa alta", estando agora previsto que "a inflação permaneça indesejavelmente elevada durante algum tempo".

"Prevê-se uma inflação anual de 6,8% em 2022, antes de um declínio previsto de 3,5% em 2023 e 2,1% em 2024 e isto significa que a inflação global no final do horizonte de projeção deverá ser ligeiramente superior ao nosso objetivo" de 2%, dado o mandato para estabilidade dos preços, admitiu.

Com os preços da energia a contribuir mais para estes níveis de inflação, Christine Lagarde apontou que "a atividade da zona euro está a ser limitada pelos elevados custos energéticos, intensificação das perturbações do abastecimento e maior incerteza, que afetam em particular o setor transformador".

Ainda assim, recorrendo às mais recentes projeções para a zona euro, a responsável destacou que "a atividade no setor dos serviços está a apoiar o crescimento", esperando-se que "a recuperação neste setor se reforce ao longo dos próximos meses", nomeadamente `puxada` pelo turismo.

"O levantamento das restrições relacionadas com a pandemia e as boas perspetivas para a época turística estão a impulsionar uma atividade mais forte, particularmente nos serviços de contacto intensivo e, além disso, um mercado de trabalho forte, com mais pessoas a trabalhar, continuará a apoiar os rendimentos e o consumo", estimou Christine Lagarde.

A estimativa é, então, que "os ventos contrários dos elevados custos energéticos, a deterioração dos termos de comércio, uma maior incerteza e o impacto adverso da inflação elevada sobre o rendimento disponível se desvaneçam gradualmente".

Falando sobre os salários na zona euro, Christine Lagarde disse os vencimentos "começaram a aumentar, embora se encontrem [com um crescimento] moderado".

"Esperamos que o crescimento salarial negociado se reforce ligeiramente mais ao longo de 2022 e depois se mantenha acima dos níveis médios para o horizonte de projeção, suportado por mercados de trabalho limitados, aumentos dos salários mínimos e alguns efeitos de compensação pelas elevadas taxas de inflação", adiantou.

E concluiu: "A agressão injustificada da Rússia à Ucrânia está a afetar gravemente a economia da zona euro e as perspetivas ainda estão rodeadas de grande incerteza, mas estão reunidas as condições para que a economia continue a crescer e a recuperar a médio prazo".

Este mês, o BCE cortou as projeções de crescimento económico da zona euro para 2,8% este ano e 2,1% em 2023 e subiu as de inflação para 6,8% este ano, antes de cair para 3,5% em 2023.

