BCE prevê maior crescimento e menos inflação na zona euro em 2023

A inflação deve ficar em 5,3% em 2023, contra os 6,3% previstos no final de dezembro, depois descerá para 2,9% em 2024 e para 2,1% em 2025, de acordo com as novas previsões da instituição.

Em relação ao crescimento na zona euro, prevê-se que seja de 1% este ano, quando se apontava para 0,5% na anterior previsão. Para 2024 e 2025 é antecipado um aumento do produto interno bruto (PIB) de 1,6%.