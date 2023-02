BCE quer ver bancos a aumentar juros pelos depósitos dos clientes

Christine Lagarde considerou que a subida das taxas que o BCE tem feito nos últimos meses deve refletir-se também na remuneração dos depósitos.



Numa entrevista ao jornal The Economic Times, a presidente do BCE reafirmou ainda que, se necessário, haverá novas subidas dos juros para levar a inflação de volta ao objetivo de dois por cento.



Lagarde insistiu ainda que os governos devem assegurar que as medidas de apoio sejam temporárias e direcionadas apenas para quem mais precisa.