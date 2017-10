BCE reduz de novo limite de provisão de liquidez de urgência

Lusa26 Out, 2017, 14:45 | Economia

O Banco da Grécia informou hoje que a diminuição do teto máximo de crédito reflete a situação de liquidez das entidades gregas tendo em conta o fluxo de depósitos do setor privado e que, com o decréscimo de 4.000 milhões de euros, o limite máximo do mecanismo de provisão de liquidez de urgência (ELA, Emergency Liquidity Assistance) fixa-se em 28.600 milhões de euros até 8 de novembro.

Nas últimas semanas três dos quatro principais bancos gregos, o Banco Nacional da Grécia (BNG), o Eurobank e o Banco do Pireo, financiaram-se nos mercados depois de uma ausência de três anos através da venda de obrigações, na maioria a investidores institucionais.

Este regresso aos mercados permite aos bancos reduzir a dependência dos créditos do ELA.

A banca grega recebeu os créditos de emergência depois de, em meados de fevereiro de 2015, o BCE ter deixado de aceitar a dívida grega como garantia nas operações de refinanciamento.

Desde que o BCE voltou a aceitar, em finais de junho do ano passado, a dívida grega, o limite máximo do ELA desceu, porque os bancos puderam voltar a recorrer a este instrumento para adquirir liquidez.

O ELA foi neste período praticamente o único canal pelo qual os bancos podiam aceder a financiamentos de forma excecional e a curto prazo através do Banco da Grécia, ainda que a uma taxa de juro de 1,55%, muito acima da praticada pelo BCE nas operações ordinárias de refinanciamento, atualmente em 0,0%.

A única subida do limite ocorreu em 23 de março, quando o BCE aumentou o ELA em 400 milhões de euros devido a uma redução importante dos depósitos registados pelas entidades gregas devido à incerteza gerada pelos atrasos que estavam a ocorrer na negociação entre a Grécia e os credores.