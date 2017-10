BCE reduz para metade programa de compra de ativos

Foto: Reuters

Mario Draghi diz que ainda há alguma incerteza, mas garante que o programa nunca irá terminar de forma abrupta.



A instituição liderada por Mario Draghi disse também que as taxas de juro ficam nos níveis atuais, com a taxa de juro aplicável às principais operações de refinanciamento em 0%.



Draghi afirmou que as medidas adotadas têm como objetivo "manter condições de financiamento muito favoráveis" na zona euro.



O BCE vai manter "um grau elevado" de apoio à economia, disse Draghi na habitual conferência de imprensa realizada após as reuniões de política monetária.



"Continua a ser indispensável um grau elevado de estímulos monetários", declarou, salientando que a redução adotada reflete "a confiança crescente" da instituição nas perspetivas de crescimento e de inflação.



Apesar da diminuição do programa de compra de ativos, a instituição deixa em aberto a possibilidade de aumentar de novo o seu volume se for necessário.



"Se as perspetivas se tornarem menos favoráveis, (...) estamos preparados para aumentar o volume e/ou alongar a duração do nosso programa de compra de ativos", reafirmou Draghi.



c/Lusa